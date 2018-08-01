В Индии на борту самолета скончался младенец

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Из-за внезапно возникших проблем с дыханием четырехмесячный ребенок умер во время авиаперелета в город Хайдарабад.

Младенец в компании родителей направлялся из Бангалора в Панту. Прямо на борту самолета у новорожденного возникли серьезные проблемы с дыханием. Все попытки реанимации закончились трагически. По прибытии в пункт назначения ребенок скончался.

Оскандалившаяся авиакомпания Индии выразила соболезнования родным и близким младенца.

Причина удушья пока что неизвестна. Эксперты связывают трагедию с высоким давлением на высоте.