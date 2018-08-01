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Его захватили боевики и насильно удерживают в плену. Это продолжается с июня 2015 года.

Правительство Японии пытается спасти похищенного в Сирии журналиста. Долгое время считалось, что Дзюнпэй Ясуда пропал без вести.

Внезапно в Сети появился ролик, на котором тот просит о своём спасении. Правительство Японии уверено, что на видео именно Дзюнпэй Ясуда.

Позади журналиста стоят вооружённые люди, на лицах которых чёрные маски. Он сообщил и дату съёмок – 25 июля 2018 года. Интересным является то, что он назвал себя Умаром и гражданином Южной Кореи.

Сообщается, что радикалы потребовали за жизнь журналиста выкуп. Его сумма не называется. Иначе мужчина может быть казнён или продан другой группировке.

Заявление по этому вопросу сделал Ёсихидэ Суга, являющийся генеральным секретарём в японском кабмине. С его слов, приоритетная задача, это обеспечить безопасность японскому гражданину. Также чиновник проинформировал, чтобы освободить журналиста, похищенного в Сирии, делается всё, что только возможно. О подробностях он умолчал.

Дзюмпэй Ясуда был фрилансером. Он направился в Сирию, чтобы собрать материалы о казнях своих японских коллег, ранее убитых там террористами.

Возможно, именно в связи с этим он и представился гражданином другой страны. Однако непонятным остаётся другой вопрос. Почему боевики держали его в плену так долго и ничего не требовали.