«Вонючий инцидент»: В Индонезии фекалиями облили любовников за секс до брака

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«Вонючий» инцидент произошел в городе Лангса, штат Ачех.

Оказалось, что в Индонезии до сих пор действуют жесткие правила поведения пар до бракосочетания – шарит, а контроль осуществляет полиция нравов. Недавний инцидент, попавший в сеть, шокировал мировую общественность. На видео видно, как двух молодых людей-любовников облили фекалиями из ведра. Мало того, это произошло из-за того, что местные жители считают, что у них был секс до брака.

Головы «провинившихся» облили сточными водами у всех на виду. Местные считают, что глава горсовета по планированию регионального развития со своей подчиненной придавались сексуальным утехам, не имея свидетельства о браке. Они говорят, что они видели, как мужчина приходил частенько в гости к девушке, не имея на то оснований.

Пара утверждает, что они женаты и их встречи были вполне объяснимыми. Но горожане уверены, что они подделали документ для того, чтобы избежать наказания. Если это действительно так, то пару побьют на глазах у всего города палками.

В 2017 году в Индонезии 11 человек были избиты палками за прелюбодеяние и азартные игры. В этой стране не принято отступать от религиозных принципов, которые сохраняются годами.