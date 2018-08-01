«Вылить на себя кипяток»: Новый тренд Сети забирает жизни

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Это прямая противоположность Ice Bucket Challenge. Уже погибла 8-летняя девочка, многие люди покалечены.

В Сети набирает обороты новый тренд, который забирает жизни участников. Он заключается в том, что необходимо вылить кипяток на себя или друга, также подходит вариант выпить кипяток через соломинку. Таким способом удивить подписчиков воспользовалась 8-летняя девочка. В результате ей была оказана экстренная помощь, сделаны операции, но из-за осложнений ребенок умер. Жертвой неразумной акции также стал 15-летний Кайланд. Мальчик мирно спал, когда его друг неожиданно вылил на него кипяток. По словам пострадавшего, он видел, как его кожа сползала с тела.

Первый ролик появился на Reddit в 2014 году. На нем девушка выливает на своего брата кипящую воду, от чего тот начинает дико кричать от боли, сама девочка также пугается и кричит. В Сети всегда напоминают о последствиях и не стоит повторять всех безумств, поскольку быть в тренде не означает жить правильно.