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Мистическая Планета Х уничтожит Международную космическую станцию и всех ученых на ней, если до конца текущего года они срочно не эвакуируются, утверждают мировые уфологи.

Непрекращающиеся пожары в Калифорнии, сейсмоактивность по всей планете и прочие стихийные бедствия давно убедили противников науки, что Нибиру существует, и сейчас она, как никогда, близко.

Свидетельства о входе таинственной Планеты Х в Млечный путь начали появляться весной, когда поочередно взорвались вулканы в Индонезии и на Гавайях. Подозрительная сейсмоактивность распространилась по всей планете, а больше всех, пока что, досталось от землетрясений японской Осаке. Сейчас о губительном воздействии Нибиру на Землю свидетельствуют устрашающие пожары в Калифорнии, уверены уфологи.

Противники официальной науки посоветовали астронавтам МКС немедленно вернуться домой, если они не хотят стать первыми жертвами неминуемого апокалипсиса. Неспроста NASA и Роскосмос в панике ищут пути посадки станции на Землю. У приборов космического исследовательского комплекса внезапно заканчивается срок полезного использования, а всему виной – губительное воздействие Нибиру, твердят уфологи.

В завершении апокалиптического прогноза скандалисты назвали сроки прибытия Планеты Х. К концу осени Нибиру покажется из-за Юпитера. Энергии смертоносной звезды достаточно, дабы сжечь МКС с расстояния от Марса. Гибель человечества на несколько дней отсрочит атмосфера. Как бы там ни было, 2019 год встречать будет некому, заверили противники науки.

Разумеется, ученые высмеяли прогноз «менее образованных» коллег, объяснив пожары в Калифорнии, извержения вулканов на Гавайях и в Индонезии, а также остальные катаклизмы сезонными и геологическими факторами.