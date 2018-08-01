«Объелась»: турчанка поправилась на 7 кг за 23 минуты из-за кебабов

Сегодня, 09:33

Хрупкая девушка решила поучаствовать в конкурсе ресторана, который проводился в Анталии, и победила.

«Объелась на славу», - именно так комментируют победу 21-летней девушки, которая поправилась на 7 кг за 23 минуты из-за съеденных кебабов. Турчанка с весом 40 кг слопала 255 шиш-кебабов, став абсолютной победительницей в конкурсе. Она в награду получила дорогой смартфон, а также теперь сможет ходить в данное заведение бесплатно 5 месяцев.

Джерен Йилмаз признается, что думала, просто лопнет от переедания. Но теперь в ее планах побить свой рекорд и получить новый приз – электромотоцикл. Владелец заведения был не менее удивлен такому потрясающему результату девушки – он был шокирован аппетитом маленькой турчанки. Но понял, что именно она станет победительницей, когда та начала есть за троих.

Такие конкурсы начали проводить в США – традиционно американцы поедают на скорость бургеры, за что получают дорогие призы или денежное вознаграждение. Эту традицию переняли и другие страны, в том числе и Турция.