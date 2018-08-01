Королева в гневе: Меган Маркл может пострадать из-за скандального отца

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Источники из королевской семьи проинформировали СМИ, что королева Елизавета находится в гневе из-за резких высказываний отца Меган Маркл. Сообщается, что скандальные интервью Томаса Маркла могут негативно отразиться на его дочери.

Сообщается, что Меган Маркл может пострадать из-за своего скандального родителя, который без разрешения продолжает раздавать журналистам интервью и зарабатывать на этом. Сообщается, что королева уже приказали предпринять необходимые меры, которые заставят отца Маркл молчать. Тем временем саму герцогиню Сассекская отстранили от королевских благотворительных мероприятий и ближайших запланированных поездок.

Источник, близкий к Букингемскому дворцу, сказал британским СМИ: «Меган сильно пострадала от происходящего, и теперь она не может полноценно участвовать в жизни королевской семьи, так как на первом месте на повестке дня стоит вопрос улаживания конфликта с Томасом Марклом».