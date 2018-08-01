Американец лишился конечностей из-за чрезмерной любви к собаке

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Байкер из Висконсина потерял руки и ноги после того, как его лизнул домашний питомец и он заразился опасной для жизни бактериальной инфекцией.

Американец Грег Мантеуфель обожает ездить на своем мотоцикле Harley, однако из-за чрезмерной любви к собаке ему придется навсегда забыть об экстремальном хобби. Конечности байкера пришлось ампутировать, а всему виной, казалось бы, безобидный «поцелуй» домашнего питомца.

Страшные события начали происходить с Грегом 27 июня. Через несколько часов после появления первых симптомов болезни американец начал страдать от септического шока. Байкера оперативно госпитализировали, поставив неутешительный диагноз – заражение Capnocytophaga Canimorsus – бактериями, бессимптомно живущими в организме собак и кошек, однако вызывающими смертельный септический шок, гангрену конечностей, полноценную бактериемию, менингит, эндокардит и глазные инфекции у людей.

Бактерии ударили по Грегу с удвоенной силой. Появившиеся на теле покраснения житель Висконсина долго воспринимал за обычные синяки. Именно из-за халатности американец не смог сохранить свои конечности.

Через несколько дней после госпитализации врачи ампутировали ноги Мантеуфеля ниже коленных суставов. Однако болезнь прогрессировала, и хирургам пришлось «подняться выше». Следом погибли руки, даже нос Грега едва не пришлось отрезать.

«Мой муж лишился конечностей, непоправимо пострадав как физически, так и психологически. У нас нет выбора, кроме как оставаться позитивным и сделать все возможное, чтобы жить дальше», - подытожила трагическую историю американского байкера его супруга.

Подумайте хорошенько следующий раз, прежде чем «целоваться» с собакой, особенно, бродячей.