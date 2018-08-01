«Никто представить не мог»: Школьница заразилась паразитом после купания в море

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Отдыхающие на пляже люди были шокированы тем, что вода здесь может быть опасна.

В Британии 12-летняя школьница заразилась паразитом во вполне привычной, как казалось многим, среде. Девочка пострадала после купания в море на пляже Уайлдерсмут в Ильфракомбе, графство Девон. После возвращения оттуда подросток резко почувствовала себя плохо. Мать ребёнка Эрин Паулина рассказала, что температура у дочери внезапно поднялась до 40 градусов, её начало тошнить, приступы рвоты появлялись постоянно.

Школьницу немедленно доставили в больницу, где после анализов выяснилось, что в её организм попала болезнетворная бактерия cryptosporidium. Мать девочки пояснила врачам, что пациентка купалась незадолго до этого в Уайлдерсмуте, на что медики ответили, что к ним за последнее время поступили несколько отдыхающих на этом пляже. Женщина поделилась данной информации в соцсетях, шокировав пользователей. Многие признают, что не раз отдыхали в той местности, но никто и представить не мог, что это может быть так опасно. Шкоьницу выписали из больницы на следующий день, но мать ребёнка заявила, что она больше никогда не отпустит девочку на тот злополучный пляж.

Местные власти уже осведомлены об этих инцидентах, но лишь разводят руками. Чиновники объясняют, что никаких специальных мер предпринимать не намерены, поскольку данный пляж и так не предназначен для отдыха.