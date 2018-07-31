"Отпуск мечты": В теле подростка на пляже заселились черви-паразиты

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За считанные дни черви распространились по всему организму мальчика и чуть не разорвали ему внутренности.

Игры на флоридских пляжах могут стоить отдыхающим жизни. И акулы здесь ни при чем. О невидимой опасности, подстерегающей желающих провести во Флориде «отпуск мечты», предупредила мать подростка, под кожу которого заселились паразиты, когда он лежал на песке.

17-летний Майкл Малхоллен Дюма вернулся с отдыха на одном из пляжей Флориды с непонятными красными волдырями на ступнях. Сначала его мать решила, что сына покусали какие-то безобидные насекомые, но через несколько дней волдыри были уже по всему телу подростка.

После осмотра, врач сообщил, что под кожу Майкла заселились круглые паразиты из рода Ancylostoma, характерные для стран третьего мира.

Личинки проникают под кожу и распространяются по всему телу человека, включая внутренние органы. Кроме того, люди могут заразиться паразитами, если съедят или выпьют зараженные личинками продукты. Когда они вырастают, то сплетаются в клубки и образуют колонии в кишечнике, двенадцатиперстной кишке и даже в глазах, разрушают слизистую оболочку и питаются кровью.

Майклу назначили курс антибиотиков и противогельминтных препаратов, но это не помогло. Тогда его стали лечить жидким азотом, но подросток сказал, что чувствует как паразиты от него убегают и пробираются еще дальше. Вылечить подростка удалось только с помощью сильнейших противопаразитарных препаратов.

Но на этом страдания Майкла не закончились. Оказалось, что паразиты заразили его стафилококком, который тоже пришлось лечить. Мать Майкла рассказала, что лечение ее сына обошлось в 1,5 тысячи долларов. Но главное не это: погибшие паразиты навсегда останутся под его кожей.