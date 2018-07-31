Призраки мужчины и женщины показались на снимках Google Maps Street View

Сегодня, 19:44

Пользователей сервиса напугали странные образы на панорамном фото.

В Google Maps Street View нередко можно найти забавные снимки прохожих и автомобилистов, однако на днях картина, показанная на фото, ужаснула пользователей. В сервисе опубликовали свежие панорамные фотографии из канадского Квебека, где по улицам разгуливали призраки мужчины и женщины. Они показались на снимках совершенно неожиданно, в связи с чем, многие люди не на шутку испугались. Полупрозрачные образы пары беззаботно шли по тротуару. Причём одежда на них была вполне современная, что говорит о том, что речь идёт о людях из настоящего времени. В сети данный снимок мгновенно вызвал большой резонанс. Высказываются самые различные версии того, кем могли быть эти люди.

Вместе с тем, скептики усомнились в том, что на фото настоящие призраки. Люди вспомнили, что уже не первый раз Google Maps Street View публикуются «смазанные» фото, где видна лишь часть человеческого тела. В этой связи многие предположили, что в данном случае ничего паранормального здесь нет, а речь идёт лишь о некачественной фотографии.