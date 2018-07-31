Школьница в 13 лет родила ребенка и пришла с дочерью на выпускной

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Девочка была напугана, когда узнала о беременности, но позже она поняла, что приняла правильное решение в отношении будущего ребенка.

Британская школьница Кейли Снэйт узнала, что беременна в 13 лет. Она около полугода скрывала от родных свое интересное положение и не могла признаться им, так как сама по сути была не готова рожать. Но в шесть месяцев скрывать уже было трудно, потому она собрала волю в кулак и все рассказала родным. К удивлению девочки, родители поддержали ее и помогли все уладить. Однако, в школе все было не так радужно. Как только школьница родила, ее сверстники устроили ей травлю в школе, она постоянно подвергалась издевкам и насмешкам. Но, уже родив здорового ребенка, Кейли поняла, что в жизни никогда не стоит сдаваться и все-таки доучилась в этом же классе и школе. Назло своим одноклассникам, она пришла со своей двухлетней дочерью на выпускной и устроила с ней фотосессию. По словам Снэйт, ее девочка вселила в нее надежду и веру, что жизнь не стоит того, чтобы опускать руки.

Травля детей в школе насущная проблема любого государства, но когда происходят некие вопиющие или из ряда вон выходящие случаи, школьники всегда по-разному реагируют и это невозможно предугадать. В данном случае Кейли получила дозу ненависти и яда от своих сверстников, но чем это было обусловлено - так и остается загадкой. Люди социальные существа и им присуще совать нос не в свои дела, и когда ситуация касается чего-то особенного, к примеру, рождения ребенка в столь юном возрасте, они считают своим долгом осудить и указать на ошибку. Однако, они никогда не поймут, что это ничего не исправит и необходимо понять одну простую истину - нельзя лезть в чужое личное пространство и наводить там свои порядки.