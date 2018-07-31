На Украине новый «российский шпион»: 84-летний учёный осуждён на 12 лет

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Следствие считает, что он собирался передавать России информацию о военных украинских разработках, являющихся секретными.

На Украине обнаружен новый «российский шпион», которому сейчас 84 года. Это не шутка, пожилой человек получил по этой статье 12 лет.

Следствие полагает, что он участвовал на Украине в выполнении заказов Минобороны, относящихся к государственной тайне. После этого он намеревался «слить» всё российским спецслужбам.

Юристы уже задаются вопросами, если разработки осуществлялись ещё в советское время, то срок давности по их секретности уже давно прошёл. Если в недавнее, то неужели более, кроме пожилых пенсионеров в стране больше работать некому. Да и какие там разработки, обозначить бы надо.

Или подозрением явилась его костыли или другие средства, с которыми он передвигается. Возможно, именно с помощью них он и передавал сигналы своим кураторам из РФ.

Украинская Фемида опять впереди планеты всей по свой демократичности. Даже Вышинский при Сталине до такого не додумался. Там царицей доказательств стало считаться признание обвиняемого.

На Украине – это теперь мантры следствия. Он(а) хотел(а). Всё – венец правосудия. Трудно не провести аналогию с Савченко, которая «хотела взорвать Раду».