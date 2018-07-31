«К чёрту гравитацию!»: В Аргентине автомобили поднимаются по склону сами по себе

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Загадочная аномалия шокирует автомобилистов, а учёные не могут объяснить природу данного явления.

В Аргентине в местном сегменте социальных медиа набирают популярность видео, снятые в окрестностях небольшого городка Ла Мендьета в провинции Жужуй. Здесь на одной из локальных автомобильных дорог заметили загадочную аномалию. Автовладельцы выяснили, что если поставить машины в определённой точке, то они поднимаются по склону сами по себе. Ролики, где автомобили зловеще «крадутся» вверх по дороге без водителя повергли соцсети в шок. Местные жители утверждают, что подобное явление происходит не только с машинами, а и с любыми колёсными транспортными средствами. «К чёрту гравитацию!», - пишут удивлённые пользователи в сети. Недалеко от этого места находится Грот Девы Марии Лухан. Некоторые автомобилисты заявляют, что даже видели здесь призрак женщины. Многие связывают мистическую аномалию с деятельностью духов.

Скептики же списывают «чудо» на оптическую иллюзию. Якобы операторы специально снимают ролики так, будто машина движется вверх, хотя на самом деле она катится вниз. Эту версию уже успели опровергнуть при детальном разборе видео.