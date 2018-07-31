Британия отмечает Национальный день оргазма

Сегодня, 18:07

Праздник был учрежден сетью британских секс-шопов после того, как был проведен опрос среди женщин. Оказалось, что 70% респонденток никогда не испытывали оргазм, что компания посчитала проблемой.

Организаторы праздника, который вскоре стал национальным, хотели привлечь внимание к тому, что тяжелые будни слишком негативно сказываются на счастье и здоровье британок. Например, большинство опрошенных женщин никогда не испытывали оргазм, а 80% признались в симуляции. 20% британок объяснили, что делают это из вежливости, а еще 10% хотят прервать скучное занятие. Это может привести к раку груди и половых органов.

Эксперты Ann Summers объясняют, что ситуацию надо изменить, а также дают несколько советов по поводу того, как это сделать. Специалисты советуют не превращать секс в рутину и обязанность, а заниматься им только тогда, когда хочется. Также не стоит сразу бросаться «в омут с головой» - ожидание усиливает кульминацию, поэтому можно вызвать интерес партнёра с помощью интимной переписки за несколько часов до предполагаемой встречи.