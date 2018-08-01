Ирландец заметил на записи веб-камеры Лох-несское чудовище

Сегодня, 04:30

Трансляция на всемирно известное озеро с «жителем» доступно любому интернет-пользователю. Каждый зритель мечтает увидеть именно Его и недавно одному повезло.

Лох-несское чудовище – известный постоялец шотландского озера Лох-Несс. Большинство считает это лишь легендой для туристов, но многие и верят в его существование. В интернете и в газетах появляются всё свежие фото Несси, подчеркивая историю о нем.

На озере установлены веб-камеры, которые транслируют всему миру озеро. Так, ирландец Ойн О’Фоудхейген заметил на записи Лох-несское чудовище. Видео, которое позже попало в сеть, вовсе плохого качества и можно разглядеть только очертания. Ойн стопроцентно уверен, что стал свидетелем Несси, которое держит в страхе шотландцев уже сотни лет.

Ученые и зрители считают, что это лодка или какой-то другой предмет, но ни как не герой «выдуманной» легенды. Мужчина продолжает настаивать на своем.