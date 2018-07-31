«Невиданный ужас»: Норвежский рыбак выловил во фьорде двух зубастых монстров

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Страшный мутант шокировал местных жителей когда врезался в рыболовецкую лодку.

Норвежский рыбак Фредрик Лангеланд стал одним из главных ньюсмейкеров местных газет, когда похвастал в социальных сетях своим уловом во время недавней рыбалки во фьорде Фусафьорден в графстве Хордаланд. Мужчина вместе с другом отправился на лодке на «тихую охоту», однако на деле она оказалась весьма громкой и страшной. В сети рыбаков внезапно поймалось два странных существа. Норвежцев охватил «невиданный ужас», поскольку ничего подобного они ранее никогда не видели. Огромная сущность протаранила под водой их лодку, что просто таки шокировало мужчин. Во фьорде Лангеланд выловил сразу двух зубастых монстров. Когда они вытащили их в лодку, то был и потрясены ещё больше. Вес рыб был слишком большим, чтобы взвесить их имеющимися у рыбаков весами.

Мужчины отправились к берегу и принялись искать подходящие весы, чтобы выяснить, сколько же монстры весят. Местные жители сбежались к лодке, чтобы посмотреть, что же за чудовище выловили рыбаки. Лангеланд похвастал, что одна рыба весила порядка 11 килограммов, вторая – 6 килограммов. С двух монстров норвежец получил почти шесть килограммов филе.

Ранее мы писали, что в Чернобыле нашли мутанта с чертами лошади, быка и зайца.