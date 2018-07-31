"Выжженный ад" Калифорнии показали на фото из космоса

Сегодня, 16:16

Спутники запечатлели устрашающие пожары, терроризирующие жителей «Золотого штата».

Колоссальная температура воздуха и высушенная растительность обрекли Калифорнию на многочисленные возгорания. Спутники показали из космоса «выжженный ад» площадью 40 тыс. гектар, ставший следствием разгула огня, окутавшего 23 июля автомобиль.

Растительности в засушливой местности вокруг города Реддинг, где вышеупомянутый пожар убил минимум 6 человек и заставил бежать прочь несколько тысяч американцев, достаточно маленькой искры для полномасштабного возгорания.

Природный огонь является результатом слияния погодных явлений, таких как порывистые ветра и отсутствия дождя. Небрежность людей также играет далеко не последнюю роль. Леса Калифорнии – это место, подвергающееся как тепловым волнам, так и продолжительным периодам рекордно высоких температур, что вдвойне плачевно.

Как бы там ни было, «выжженный ад» в «Золотом штате» уже нельзя назвать аномалией. Практически аналогичные фото из космоса метеорологи впервые показали пять лет назад. С каждым годом ситуация усугубляется, так как земля все сильнее просушивается, превращая калифорнийскую растительность в легковоспламеняющуюся солому.