В парке Манчестера обнаружены тела двух человек

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В 8:40 утра (10:40 мск) в британскую полицию поступил вызов о том, что в парке находятся два трупа.

В одном из парков Большого Манчестера были обнаружены тела двух человек. По предварительным данным, они погибли насильственной смертью. Обстоятельства гибели и имена пострадавших находятся на стадии выяснения, известно, что это мужчины около 50 лет. Трупы мужчин были отправлены в местный морг для выяснения времени и причин смерти. Территория парка в городе Эрмстон оцеплена. Правоохранительные органы ведут работу по выяснению причин инцидента.

Ранее сообщалось, что в московском парке было найдено тело мужчины с явными следами насильственной смерти и уже начавшимся разложением, что свидетельствует о том, что труп находится в этом месте достаточно давно. Полиция проверяет сведения о ранее пропавших людях. Тело было направлено в морг для дальнейшей экспертизы.