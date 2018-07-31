ФРГ: Россия не сможет массово производить своё «сверхоружие»

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В частности, в обозримом будущем, не встанет на поток танк «Армата». Долгое время эту машину считали настоящим «чудом», полностью затмившим своих западных аналогов.

Сейчас СМИ ФРГ сообщили, по их расчётам, Россия не сможет массово производить своё «сверхоружие». Причина банальна – недостаток средств на это.

Немецкие журналисты подсчитали. Ранее предполагалось направить в ВС РФ до 2,3 тысяч танков «Армата». При стоимости каждой единицы в 4 или 5 млн евро, бюджет не сможет вынести подобных трат.

Средства, выделяемые госпрограммой перевооружений, неумолимо «поедает» инфляция. Часть проектов приходится «тормозить».

Тем более, пока ещё нет необходимости излишне насыщать танковые подразделения «Арматой». На рынке до сих пор отличный спрос на модернизированные Т-72. По параметрам цены, эффективности и качества ему, по-прежнему, нет конкурентов среди западных образцов.

Одновременно, на это влияет и их высокая цена. Достаточно «старенький» Abrams обходится в 6 – 7 млн долларов.

Однако, ряд немецких изданий обратили внимание, что у Бундесвера намного большие проблемы с кардинальным обновлением своего танкового парка.

А России, чтобы эффективно ударить, хватит и «Искандеров». «Арматы» в войсках тоже появятся, но чуть позднее, чем ожидалось.