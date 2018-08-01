Вспышку кори в Нью-Йорке спровоцировал один непривитый ребенок

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Опасная вирусная инфекция поразила более 58 горожан, один мальчик попал в клинику с тяжелой пневмонией, а беременная женщина из-за болезни потеряла малыша.

В 2013 году в Нью-Йорке был зафиксирован рост заболеваемости корью - острым вирусным заболеванием, которое проявляется опасно высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистой ротовой полости и носа, конъюнктивитом и специфической пятнисто-папулезной сыпью на коже, а также признаками общей интоксикации. По данным департамента здравоохранения, вспашка кори поразила не меньше 58 жителей Нью-Йорка. К счастью, смертельных случаев не было зафиксировано, однако один ребенок был госпитализирован с пневмонией, а непривитая женщина не смогла выносить ребенка. На борьбу со вспышкой город выделил около 400 000 долларов и больше 10 000 человеко-часов.

Недавно местный департамент здравоохранения выяснил, что вспышку кори спровоцировал один непривитый ребенок, который подхватил вирус в Лондоне в марте 2013 года, и не зная, привез опасное заболевание на родину. Джейн Цукер, сотрудник департамента здравоохранения сообщил, что 71% заболевших были из 8 семей. Через неделю клиники начали принимать с корью массу жителей страны, которые встречались с больными в школе, на свадьбе или в самолете. Зарегистрировано 3351 потенциальных пациентов, около 66% из которых были вакцинированы, в 335 случаях с инфекцией контактировали незащищенные люди.