Из-за редкой аллергии британец носит резиновую маску самого себя

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Даже легкий ожог от солнца приведет к развитию рака. По этой причине парень вел ночную жизнь, но изобретательница Зои Лоулин подарила ему шанс на нормальное существование.

25-летний британец Алекс носит резиновую маску самого себя из-за редкой аллергии на солнце. Квалифицированные медики рекомендуют молодому человеку вести ночной образ жизни, но это не является нормальным для человека.

Зои Лоулин создала резиновую копию лица пациента, а глаза находятся под защитой затемненных очков, остальное тело полностью покрывает одежда. Примечательно, что маска покрыта специальным силиконом, который не пропускает ультрафиолет. Изобретение было представлено на ток-шоу и значительно облегчило жизнь Алексу, который привык прятаться днем.

Точный диагноз британца не называют, но в медицинской практике известен недуг под названием болезнь Гюнтера, открытый в 1911 году. Он встречается в одном случае на миллион новорожденных и превращает человека в живую мумию, если солнечный свет попадет на участки кожи.