Родители угрозами принуждали дочь выйти замуж и оказались за решеткой

Вчера, 23:30

Супруги вывезли девушку за город на свадьбу, а после ее отказа глава семейства пообещал перерезать ей горло, а затем порубить на кусочки.

Супруги из города Лидс в Великобритании признаны виновными в организации принудительного брака, насилии, принуждении и угрозах, и приговорены к 8 годам лишения свободы. Британская газета The Independent сообщила, что в 2016 году родители собрали всю семью и под предлогом совместного отдыха на свежем воздухе вывезли всех детей в Бангладеш к неким родственникам. По прибытию старшую дочь ждал неприятный сюрприз: мама и папа объявили, что она счастливица, ведь в 18 лет свяжет себя брачными узами с двоюродным братом. Однако девушку это не устроило, и она ответила категорическим отказом. После этого раздосадованные родители угрозами принуждали ее выйти замуж, а отец пригрозил перерезать ей горло, и порубить на мелкие кусочки.

Однако девушка оказалась очень упрямой, у нее получилось связаться с ближайшими дипломатами в Дакке, сотрудники ведомства при участии местных властей смогли вывезти несостоявшуюся невесту в безопасное место, а ее родители оказались за решеткой. В мае состоялся суд, где они получили максимальный срок.

Что стало причиной такого поступка родителей, неизвестно, однако в ближайшие восемь лет у детей осужденных появилась возможность самим выбирать себе спутника жизни, а не становиться жертвами чьих-то прихотей.