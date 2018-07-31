«Поможет только операция»: Филиппинская девочка-мутант родилась с четырьмя руками

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На груди подросток уже 14 лет носит части тела своего умершего в утробе близнеца.

Миру известно много историй, когда сиамские близнецы появляются на свет и годами живут вместе, деля одно тело на двоих. Однако существуют случаи, когда дети рождаются с лишними органами или же частями тела. Один из них произошёл на Филиппинах. Здесь вот уже 14 лет растёт девочка-мутант по имени Вероника Комингес. Жительница пригорода Илигана родилась с четырьмя руками. Две верхние конечности у неё свои, остальные две – остались от близнеца, умершего в утробе матери. Руки приросли к груди малышки, когда она ещё была плодом.

По словам матери подростка, «лишние» конечности Вероники становятся всё тяжелее и доставляют ей неудобство. На них даже растут ногти, которые школьница регулярно обрезает. Вместе с тем из образования всё чаще выделяется жидкость, которая пахнет экскрементами, в связи с чем, врачи настоятельно рекомендуют как можно скорее решить эту проблему. По словам специалистов, здесь поможет только операция, сделать которую согласились хирурги в Таиланде. Поскольку Вероника воспитывается в малоимущей семье, родственники не в состоянии оплатить перелёт, медобслуживание и реабилитацию за границей. Здесь на помощь пришли жители посёлка, где живёт девочка. Местные жители очень хорошо относятся к подростку и желают ребёнку скорейшего выздоровления.