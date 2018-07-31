«Мы не одиноки»: Американец написал книгу о своей встрече гуманоидами

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Даже спустя почти 50 лет мужчина не может забыть того, как был похищен пришельцами.

В США вышла книга Кэлвина Паркера, в которой американец подробно описал самое знаменательное и пугающее событие в своей жизни. 64-летний мужчина признаётся, что никогда не искал славы и всегда старался не привлекать к себе лишнего внимания. На мысль написать о своей встрече с гуманоидами его натолкнуло то обстоятельство, что он уже далеко не молод и может умереть, так и не рассказав миру о случившемся.

По словам Паркера, его похищение произошло в октябре 1973 года. Тогда мужчине было всего 19 лет. Он и его друг Чарльз Хиксон отправились на рыбалку. Около 9 вечера к ним внезапно подлетел корабль, откуда вышли гуманоиды, которые затащили двух юношей на борт. Пришельцы провели осмотр парней, после чего выставили их обратно, а сами скрылись столь быстро, как и появились. Молодые люди сразу же обратились в полицию, откуда их отправили в больницу на обследование, однако каких-либо нарушений и Чарльза и Кэлвина не обнаружили.

С тех Паркер не мог жить нормальной жизнью. Как только кто-либо узнавал о его встрече с инопланетянами, к нему начинали относиться предвзято. Хуже стало, когда его друг умер и американец остался единственным свидетелем той самой встречи. Несмотря на то, что прошло уже почти 50 лет, мужчина не может забыть то мимолётное событие, которое в итоге повлияло на всю его жизнь. Своей книгой Кэлвин хотел показать, что мы не одиноки в Солнечной системе и Вселенной в целом, чтобы дать людям понять, насколько узко они мыслят, когда рассуждают о жизни.