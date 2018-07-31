Теоретики: За исчезновением МН370 стоит нечеловеческая сила

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Инопланетяне похитили Boeing 777, использовав 239 человек для космических экспериментов, уверены конспирологи.

8 марта 2014 года авиалайнер Malaysia Airlines бесследно пропал над водами Индийского океана, оставив мировое сообщество в полнейшем замешательстве. За 4 с лишним года эксперты ни на шаг не продвинулись в расследовании мистического ЧП, официально прекратив поиски обломков самолета и тел предполагаемых трупов в начале текущего года.

Свое расследование провели теоретики, обвинившие в исчезновении МН370 недружелюбно настроенных инопланетян. Пользователь Twitter по имени Тай утверждает, не так давно он принял из ниоткуда странное голосовое сообщение. Месседж состоит из серии цифр и букв, которую многие специалисты приняли за фонетический алфавит НАТО.

«Вы в опасности, для вас жизненно важно уйти с этого места. Эти существа не являются людьми. 042933964230, вы в опасности», - поделился Тай таинственным сообщением.

Интернет-пользователи оперативно внесли число 042933964230 в Google Maps, оказавшись в Медане, столице провинции Суматра (Индонезия), которая находится рядом с Малайзией.

Рассказы о том, что за исчезновением МН370 стоит нечеловеческая сила, начали появляться в Сети сразу после четвертой годовщины ЧП над Тихим океаном. У следствия нет версий, поэтому люди могут придумывать все, что угодно, привлекая к себе внимание на одной из главных тайн не только XXI века, но и всего человечества, прокомментировали версию с НЛО скептики.