Таинственный НЛО зафиксировали на съемках выпуска немецкой передачи

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Инопланетный корабль ритмично испускает свет, периодически исчезая, а затем странным образом возникает вновь.

На съемках очередного выпуска немецкой передачи 30 мая в кадр попал таинственный НЛО на заднем плане на фоне ночного неба. Камеры отчетливо зафиксировали, как объект неизвестного происхождения испускает свет, ритмично мерцает, исчезая и загораясь вновь. Эксперты уверены, что это точно не звезда, а инопланетные жители в очередной раз наблюдали за землянами.

Вскоре вирусный видеоролик стал новым способом уфологов доказать реальность существования инопланетной высокоразвитой цивилизации. Эксперты обвиняют руководящих лиц в том, что они скрывают от людей правду о существовании иноземных цивилизаций и параллельных миров, с которыми, возможно, поддерживают связь. Однако не стоит ожидать, что этот ролик, на котором невозможно отчетливо рассмотреть внешний облик загадочного объекта, заставит властей признать все предположения и обвинения уфологов.