В Таиланде крокодил схватил дрессировщика за руку

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Это случилось во время крокодильего шоу при большом скоплении зрителей. В Таиланде популярны шоу с различными хищниками. Для дрессировщиков эти шоу представляют реальную опасность.

Крокодил схватил 45-летнего укротителя по имени Дао за руку и стал трясти, пытаясь оторвать ее. Видео этого жуткого представления было выложено в Сеть.

Во время своего номера дрессировщик выполнял трюк, засунув руку в пасть крокодилу. Представление проходило в Таиланде в местном зоопарке на севере страны. Внезапно хищник сомкнул пасть и стал трясти руку человека. Крокодил чуть не откусил дрессировщику руку, каким-то чудом тот сумел вырваться.

Как сообщил владелец шоу Донг Виттават, уже через две недели мужественный дрессировщик продолжит свои смертельно опасные выступления.