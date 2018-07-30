Жительница Шотландии сняла на видео молнию, ударившую в ее смартфон

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Женщина чудом осталась жива после шокирующего инцидента.

В Шотландии на днях произошёл весьма удивительный случай. Местная жительница сняла на видео молнию, ударившую в её смартфон. Электрический разряд поразил гаджет в момент съёмки, и запись осталась в памяти устройства.

Известно, что британка Трейси Кутлуол вместе с детьми и подругой наблюдала за бурей, начавшейся у её дома, из окна. Женщина взяла в руки смартфон и принялась снимать на камеру происходящее на улице. Внезапно молния ударила в окно и попала в девайс. Британка отмечает, что сразу же поняла, что произошло, и отбросила от себя гаджет. Удивительно, но сама она не пострадала. Однако гораздо более странным выглядит то, что девайс не был полностью уничтожен разрядом. Память устройства осталась нетронутой, а на ней сохранилась запись удара молнии. Трейси решил разместить видео в сети, где его уже посмотрели тысячи пользователей.

Ранее мы писали, что под Оренбургом в ребёнка на пляже попала молния. Мальчик, к сожалению, не выжил.