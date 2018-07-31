В Великобритании разрешили отключать от аппаратов людей в вегетативном состоянии

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Раньше можно было отключить от аппарата только по решению суда, потратив много средств и времени.

Как сообщают британские СМИ, в Великобритании разрешили отключать от аппаратов жизнеобеспечения людей, находящихся продолжительное время в вегетативном состоянии без изменений. Теперь не нужно будет ждать много лет для того, чтобы суд выдал соответствующее решение, достаточно только согласие медицинского персонала и семьи больного.

Ранее данная задача лежала на Опекунском суде, которые очень долго рассматривали дела – от пары месяцев до нескольких лет. Да и такое решение стоит недешево: совокупное количество расходов по данному делу запросто может достичь £50 тысяч. Один курьезный случай подтолкнул правительство поменять систему.

Британский бизнесмен пострадал от повреждений коры головного мозга, но выжил и все время был подключен к АЖО. Пока семья добивалась в суде решения, мужчина умер.

Сейчас же для того, чтобы отключить больного родственника от аппарата, необходимо только согласие его семьи и медиков. Конечно, в спорном вопросе без Опекунского суда не обойтись, но в основном между медиками и родственниками не бывает разногласий.

Неизвестно, стоит ли поддерживать такой проект в России в случае его появления. Дело в том, что известны ситуации, когда родственники умышленно пытаются отправить в мир иной своего члена семьи для того, чтобы завладеть его имуществом. Для этого необходимо разработать ряд нормативов, которые будут регулировать данную ситуацию.