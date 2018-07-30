«Стыд и отвращение»: Католические священники годами насиловали монахинь по всему миру

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Ватикан знал о проблеме, но стремился скрыть её от общественности, дабы избежать скандала, свидетельствует журналистское расследование AP.

В последние годы католическая церковь, одна из, казалось бы, наиболее непорочных институций в мире, стала подвергаться всякого рода обвинениям. Причём в вину священникам вменяют очень даже серьёзные преступления. Не так давно расследования западных журналистов вскрыли проблему распространения педофилии среди представителей церкви. Ватикан принялся отчаянно защищать доброе имя католицизма и бросил все силы на борьбу с этим позорным явлением, однако неожиданно появилась новая, не менее серьёзная проблема, которая, как выяснилось, долгое время умалчивалась.

После того, как на Западе распространился тренд #MeToo, когда знаменитые женщины принялись наперебой признаваться в том, что стали жертвами сексуальных домогательств, многие монахини решили, что сейчас самое время рассказать о психологическом и даже физическом насилии со стороны священников. Как известно, в церковной иерархии женщины считаются людьми «второго сорта». Мужчины практически везде в католической церкви имеют властные полномочия и всегда выше по статусу, чем женщины. Как показало журналистское расследование Associated Press, сексуальное насилие в отношении монахинь и женщин в целом здесь имеет глобальный масштаб. По данным журналистов, католические священники годами безнаказанно насиловали и продолжают насиловать монахинь по всему миру.

На этом фоне широкий общественный резонанс приобрёл случай, когда монахиня из Италии рассказала, что 20 лет назад подверглась сексуальным домогательствам со стороны местного священника, которого считала за духовного наставника и к которому пришла с исповедью. Она призналась, что до сих пор ощущает от этого стыд и отвращение. На исповеди женщина больше не ходит. Позже в Чили несколько сестёр пришли на телевидение в поисках справедливости, чтобы рассказать о надругательствах священников. При этом высшее церковное руководство, по их словам, знает о проблеме, но предпочитает ничего не делать. В Индии недавно монахиня подала в полицию заявление на священника об изнасиловании. Ещё год назад такой случай считался бы немыслимым. Между тем, авторы расследования из AP утверждают, что, несмотря на то, что монахини начали более свободно говорить о проблеме, решение по-прежнему ещё далеко и может быть найдено нескоро. Ватикан открестился от всех обвинений и традиционно занял позицию непризнания.