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Лунное затмение нарушило работу приборов космического корабля пришельцев, засветившегося перед камерой случайного свидетеля из Мюнхена.

27 июля человечество лицезрело редчайшее Великое противостояние Марса. За несколько часов до выхода «Кровавой Луны» эксперты предупреждали людей о возможных проблемах со здоровьем, спровоцированных космической энергией. Однако, как полагают уфологи, не только человеческий организм выходил из строя во время лунного затмения.

«Кровавая Луна» рассекретила гигантский НЛО, зависший в небе над Германией. Пришельцев не удивить подобным космическим явлением, поэтому они даже подумать не могли, что в ночь с 27 на 28 июля к небу будет приковано столько внимания, полагают охотники за «тарелками» инопланетян.

Если посмотреть фото всех очевидцев, вышедших посмотреть на «Кровавую Луну», а увидевших НЛО, станет понятной численность внеземной армии, окружившей Землю, пугают скептиков уфологи.

Однако приверженцев науки не спугнуть, они считают предполагаемое НЛО оптическим обманом, чем-то напоминающим самое удачное фото «Кровавой Луны» в исполнении новоиспеченной звезды Сети Стефана Муджа.