«Ощутила энергию»: Американка прогнала пуму из дома силой мысли

Сегодня, 13:07

Женщина утверждает, что смогла мысленно «объяснить» хищнику, что ему место на улице.

В США недавно произошёл довольно странный случай, который привлёк внимание общественности. Жительница Ашленда в штате Орегон обнаружила у себя в гостиной взрослую пуму, которая комфортно расположилась в помещении. Американка не стала вызывать на место специальные службы и поднимать панику, а решила «пообщаться с хищником». Женщина утверждает, что прогнала дикую кошку из дома силой мысли, пользуясь при этом ударным инструментом бонго. Данное событие она запечатлела на камеру, запись с которой позже выложила в сеть.

Вопреки распространённому в сети мнению, что американка просто испугала зверя, она утверждает, что на самом деле пума просто «ощутила её энергию» и услышала её мысленный посыл, где женщина объяснила нежеланному гостю, что ему место на улице. При этом необходимость использования бонго американка не объяснила.