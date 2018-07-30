«Это безумие!»: Британка ужаснулась, увидев призрака на фото за спиной у своего сына

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Фантом хотел ухватить её сына в момент фотографирования, утверждает женщина.

Жуткую картину запечатлела Лора Уотсон из Нортумберленда в Великобритании на свою камеру во время семейного отдыха в парке. Британка сделала фото своего сына, однако когда получила снимок, то ужаснулась, увидев призрака на заднем плане.

На фото за спиной у её ребёнка стоял фантом, который, по словам женщины, хотел ухватить малыша. Лора точно помнит, что на момент фотографирования за спиной ребёнка никого не было, однако на снимке отчётливо видно бледное лицо мальчика, выглядывающего из-за спины её сына. Следующие ночи британку мучала бессонница.

«Это безумие!», - говорит она, но не может успокоиться из-за увиденного. Лора пытается понять, что за существо преследовало её сына, и что оно хотело от мальчика. Женщина вспомнила, что в её семье не было детей, которые умерли в раннем возрасте и могли бы сопровождать их.

Ранее мы писали, что призрак погибшего в ДТП ребенка напугал ростовчан. Горожане предположили, что дух погибшего малыша не хотел уходить с места аварии.