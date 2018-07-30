Отец Меган Маркл признался, что принимал наркотики, когда дочь была маленькой

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Отец Меган Маркл в новом интервью откровенно рассказал о своей бурной молодости. Мужчина также честно признался, что принимал наркотики, когда Меган была ещё маленькой.

74-летний Томас Маркл в воскресенье, 29 июля, сообщил, что в молодости увлекался легкими наркотиками. По словам мужчины, тогда его дочь была совсем маленькой и не помнит этого периода. При этом Томас поспешил оправдаться и заверил, что он не принимал ни одного наркотика в течение последних 20 лет. Кроме того, отец герцогини лишь изредка может позволить себе алкоголь.

Слова Томаса подтвердила и его старшая дочь Саманта, которая проинформировала, что её отец смог оправиться от пагубной привычки и теперь больше не принимает рекреационные наркотики. Сама Меган Маркл не стала комментировать очередные откровения своего скандального отца.