Вчера, 22:46

Женщина отпраздновала головокружительный юбилей и отметила, что уже с удовольствием отправилась бы на тот свет.

100-летняя американка объяснила, почему до сих пор не умерла. Пенсионерка рассказала, что ей уже надоело мучать свою семью, так как родственники 24 часа в сутки находятся с ней рядом и заботятся о женщине. Она отметила, что часто болеет и страдает от различных болей, которые проявляются из-за старения организма.

Американка заявила, что уже давно хочет уйти в мир иной, но ни Бог, ни Дьявол ее забирать не хочет. Внуки гордятся своей бабушкой, так как даже в таком возрасте она старается быть самостоятельной и не напрягать своих родных, но родственники все равно с удовольствием ухаживают за пенсионеркой.

На 100-летие близкие устроили женщине большой праздник и подарили ей торт. Американка поблагодарила всех своих родных и пообещала, что до последних дней своей жизни будет дарить им только радость.