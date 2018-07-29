Беременная сестра Кейт Миддлтон показала фигуру в купальнике

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Беременная Пиппа Миддлтон продолжает демонстрировать свой шикарный стиль. На днях сестра герцогини Кембриджской предстала перед поклонниками в купальнике, в котором частично показала фигуру.

Стало известно, что Пиппа Миддлтон даже будучи в положении не теряет зря времени. Девушка открывает свою колонку в журнале Waitrose Weekend, где будет рассказывать об особенностях беременности и материнства. Недавно сестра Кейт Миддлтон показала тренировку в бассейне, которая будет полезна для беременных женщин. Пользователи сети также оценили фиолетовый купальник Пиппы от бренда Sweaty Betty, который обошелся девушке в 84 доллара.

Помимо плаванья и упражнений в воде Миддлтон-младшая также рекомендует играть в теннис во время беременности. Это поможет контролировать вес, а также уменьшить боль в спине, укрепить сердечные и кровеносные сосуды, и снизить риск сахарного диабета при беременности.