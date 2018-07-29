Американка застукала 26-летнего мужа с любовницей-пенсионеркой

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24-летняя жительница США застукала своего молодого супруга с любовницей. Интересный тот факт, что разлучницей оказалась пенсионерка, которой 72 года.

Американка начала подозревать своего мужа после того, как он стал вести себя по-другому и начал регулярно задерживаться после работы. Для того, чтобы уличить мужа в измене женщина обратилась за помощью в частную детективную фирму, где специалисты сразу же вычислили любовницу молодого супруга.

Как оказалось, 26-летний мужчина изменял жене с 72-летней старушкой-любовницей, у которой есть четыре внука. Также выяснилось, что неверный муж был зарегистрирован на нескольких сайтах знакомств, предназначенных для встречи с пожилыми женщинами.