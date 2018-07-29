Жительница Минска собирается объехать 50 стран на мотоцикле

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По словам Екатерины Дубаневич, такая идея у неё не возникла внезапно. Сначала были маленькие путешествия, включая то, когда девушка на мотоцикле добралась до острова Шикотан, относящегося к Курильским.

Такой вид транспорта жительница Минска выбрала потому, что он ей показался более близким к природе. Екатерина Дубаневич отметила, что если ехать на машине – это будет то же самое, что смотреть телевизор, никакого взаимодействия. На мотоцикле же ощущается дух приключений, и сразу хочется продвигаться всё дальше и дальше, возникает интерес. Екатерина Дубаневич составила подробный маршрут, по которому будет продвигаться.

Так, например, она собирается полностью объехать Австралию, а вот в Канаде не побывает. В Африке девушка проедет больше по странам, расположенным на восточном побережье, а далее вернётся в Европу через Испанию. Займёт это больше года – 500 дней, а за это время путешественница познакомится с культурой 50 стран.