Ребенок умирал от голода, пока его мать танцевала в ночном клубе

Сегодня, 16:08

Дикий случай смерти трехлетнего малыша вынуждена расследовать полиция штата Джорджия. Даже самых опытных правоохранителей потряс цинизм 29-летней женщины.

Ребенок умирал от голода, пока его мать танцевала ночном клубе, причем делала это осознанно и далее, в ходе следствия цинично заявляла, что была вынуждена работать ради дочери. Как свидетельствуют соседи танцовщицы, она никогда не обращала внимания на своего ребенка. Из комнаты доносился плач, прерываемый звуками пощечин. Согласно проведенной экспертизе, девочка умерла от истощения.

Что удивительно, но некоторые правозащитники вступились за мать-убийцу. Они утверждали, что женщина была вынуждена оставлять ребенка без присмотра, так как не имела средств и необходимых социальных гарантий. Общественность Джорджии возмутилась и мать, предстанет перед судом присяжных, которые, кстати, не очень расположены оправдывать детоубийц.