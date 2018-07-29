Очевидцы: Под Римом пугающие НЛО кружили возле Луны во время затмения

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Во время того, как вся планета наслаждалась противостоянием Марса и затмением, жителям провинции Остии и города Коллеферо пришлось отходить от увиденного.

Как сообщают жители Римской коммуны, во время затмения они видели настоящих пришельцев. Под Римом, в городе Коллеферо и острове Остия, очевидцы зафиксировали НЛО. По словам местных жителей, пугающие инопланетные расы кружили возле Луны во время самого длинного затмения.

Оказалось, что нашлись люди, которые были готовы поклясться в том, что возле Луны они видели летающую тарелку, которая все время находилась между Луной и Марсом. Это зрелище заставило «мобильных» итальянцев оторваться от своих девайсов, и с шоком наблюдать за необъяснимым, с точки науки, явлением.

Местные жители сразу же начали делать фото и видео для того, чтобы их потом никто не принял за сумасшедших. Хотя, по некоторым данным, во время предыдущих затмений на территории Италии были зафиксированы подобные явления. О них подзабыли, поскольку Лунные затмения бывают достаточно редко.

Даже самые большие скептики заметили, что явление действительно не подвластно правилам астрономии: объект не был похож ни на один воздушный транспорт. Мало того, от «тарелки» исходил красный свет и пропал, а через время его стало заметно снова. Да и движения у объекта не совсем-то привычны: он двигался плавно, как будто лодка по волнам.

Нашлись в сети люди, которые увидев публикации в Facebook, просто посмеялись с «НЛО». Но как минимум сотня людей может подтвердить увиденное, поэтому их безумцами однозначно назвать нельзя. Другие же пользователи испугались и увидели в таком проявлении плохой знак.

Странное наблюдение очевидцы заметили в центральной части страны Лацио около 22:30 по итальянскому времени. Пока что ученые не дают комментариев по поводу невероятного зрелища. Никто из жителей провинций и предположить не мог, что вместо прекрасного зрелища они будут еще долго отходить от шока.