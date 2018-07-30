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Во время празднования дня ЛГБТ в Юте, сенатор необычно поздравил секс-меньшинства.

29 июля в США прошел «День громкой любви». С этим запоминающимся для всей страны днем поздравил сенатор штата Юта Оррин Хатч в своем аккаунте Twitter. Судя по поздравлению, в США секс-меньшинства теперь будут «любить громко». По мнению представителя власти, секс-меньшинства штата просто обязаны показать всему миру любовь друг к другу, чтобы те, кто сейчас молчит о своей ориентации, услышали их.

Сенатор Юты считает, что «скрытых» ЛГБТ-друзей у общины по миру целые миллионы.

Ранее, в 2015 году, Верховным судом США было вынесено мировое решение о том, что браки между гомосексуалистами не помешают существующей американской конституции. Теперь гомосексуальные пары имеют право жениться на всей территории США – это является конституционным правом каждого гражданина страны.