Ролевая игра: Муж просил незнакомцев в Сети изнасиловать его жену от её имени

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Брак британцев трещал по швам, но «глава семьи» уличил в создании проблем свою супругу.

Мужчина придумал изощрённый план мести ничего не подозревающей жене. Жестокий мужчина завёл в Facebook фейковый аккаунт от имени своей жены. Через него он писал другим мужчинам и предлагал им сумасшедшую ролевую игру. Её сюжет состоял из встречи с женщиной и последующего её изнасилования.

Муж даже оставлял потенциальным насильникам регистрационный номер автомобиля супруги и адрес места её работы, чтобы они обязательно встретились. Один пользователь Сети дошёл до крайности и пришёл к ошеломлённой женщине на встречу. Когда жертва рассказала, что ни к чему не причастна, пара незнакомцев направилась в полицию. Жестокого мужа осудили на 8 месяцев. После освобождения он надеется вернуться в семью к почти изнасилованной жене.