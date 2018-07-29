Украинский пранкер, выдававший лже-данные о погибших в Кемерово, заговорил о смерти Кобзона

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На канале Вольнов Talks появилось очередное видео, в котором блогер под псевдонимом Евгений Вольнов раскрыл тему того, почему, по словам блогера, все ждут смерти Иосифа Кобзона.

Ранее украинский пранкер стал известен из-за фейковых сообщений о погибших при пожаре в Кемерово. Евгений Вольнов звонил в морги, представляясь сотрудником МЧС. Он спрашивал, сколько есть свободных мест, а также называя преувеличенное число тел, которые якобы будут привезены. В итоге, ему удалось распространить лже-данные о том, что погибло более 300 человек. В Сети многие не поддержали пранкера, заметив, что «развод» получился очень жестоким.

Сейчас он заговорил об Иосифе Кобзоне, отметив, что он то ли в коме, то ли нет. Никита Кувиков, как действительно зовут блогера, подвергся жёсткой критике, пытаясь выставить смерть Кобзона за правду. Также, ссылаясь на новостные издательства, он сообщил, что артист перестал самостоятельно дышать. Евгений Вольнов (Никита Кувиков) спросил у подписчиков, что, по их мнению, сделал Кобзон, раз в новостях только и пытаются, что приблизить его смерть.