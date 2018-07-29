Очевидцы: Инопланетяне воспользовались «кровавой луной», чтобы поджечь леса Калифорнии

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В Калифорнии любители сверхъестественных явлений предвидели, что лунное затмение будет сопровождаться повышенной активностью со стороны инопланетян.

Очевидцы опубликовали в запись, в которой рассказали о своем путешествии к Круглой горе в Калифорнии. Гора находится возле города Бейкерсфилд. Путешественники остановились недалеко от реки Керн у подножья гор Сьерра-Невада. Они наблюдали, как на горизонте вспыхнули леса, а дым и огонь подсветили луну, которая стала почти полностью красной. В последнее время лесные пожары участились по неизвестным причинам.

Очевидцы предполагают, что это – дело рук инопланетян, которые незаметно пробрались на Землю, когда внимание было приковано исключительно к «кровавой луне». Кроме этого, уфологи смогли снять на камеру падающие звезды. Наблюдения проводились с помощью специальной камеры, которая выявила нехарактерное количество тепла.

Это не первое путешествие исследователей, в котором они пытались найти доказательства существования НЛО в полевых условиях. Уфологи посещают места, где ранее уже были замечены инопланетные корабли, а также районы, где проводятся секретные военные проекты.