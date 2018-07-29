Тайны Букингемского дворца: В Великобритании засекретили документы о принцессе Диане

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Целых 6 тысяч файлов, часть из которых относится к королевской свадьбе, были засекречены из-за опасений об угрозах национальной безопасности.

Государственных служащих Великобритании обвиняют в том, что они продолжают скрывать больше 6 тысяч документов, связанных с браком принца Чарльза и принцессы Дианы, а также со смертью последней.

Дело в том, что обычно секретность документов истекает после 20-летнего срока, но британские чиновники опасаются, что файлы о принцессе Диане могут вызвать общественный резонанс и споры. Стоит отметить, что в них есть и документы, относящиеся к бывшему президенту Европейской комиссии Жаку Делорсу, перепискам высших политиков, и убитому правозащитнику.

По решению Уайтхолла, секретными также останутся фалы о взрыве самолёта над Локерби в 1988 году, о причастности спецслужб к убийству правозащитника Пэта Финукейна в 1989 году, а также о смерти принца Чарльза и принцессы Дианы.

Решение засекретить документы было принято из-за соображений национальной безопасности Великобритании. Отмечается, что из-за этого чиновники также засекретили более чем на 20 лет документы, связанные с выходом страны из Евросоюза.

Британские конспирологи не понимают, почему власти продолжают скрывать тайны Букингемского дворца. Если учитывать заявление, что решение засекретить данные «могло вызвать общественный резонанс», то видимо, по словам специалистов, они бы могли подорвать авторитет власти и даже королевы. Конспирологи уверены, что целый ряд загадочных трагедий не были случайностью и Великобритания активно старается скрыть их от общества.