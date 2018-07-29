Из-за пробитого колеса самолета 220 украинских туристов застряли в Египте

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Стало известно о том, что уже почти сутки украинские туристы не могут вылететь из египетского города Хургада. Рейс до Львова был назначен на 28 июля на 8:20 по киевскому времени.

220 украинских туристов уже находились на борту самолета, когда им сообщили, что сдулось колесо. По словам одной из пассажирок, они просидели в самолете еще час, после чего были вынуждены забрать вещи и отправиться в багажное отделение аэропорта. После того, как они находились там два часа без каких-либо удобств и еды, туристы устроили скандал и их перевели в отель. Однако уже в 11 утра пассажиры собрались в вестибюле - их обещали отвезти до аэропорта. В назначенное время никто не пришел. Тогда некоторые связались со своим турагентством, которое предоставило два автобуса на расселение в ближайших отелях.

Причиной задержки вылета стало пробитое колесо, что требует много времени для замены. Запасную деталь должны были привести из Киева, но тот самолет также задерживается.