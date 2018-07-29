Полярный медведь растерзал проводника туристов в Норвегии

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Белый медведь накинулся на жертву прямо на глазах у людей, из-за чего напарник пострадавшего применил огнестрельное оружие.

Власти Норвегии рассказали, что в субботу белый медведь напал и ранил сотрудника, который вёл туристов с круизного лагеря на арктическом архипелаге. Огромный белый медведь был застрелен другим работником круизной компании.

Норвежские власти рассказали, что полярный медведь растерзал проводника, когда туристы прибыли на круизном судне MS Bremen на самый северный остров архипелага Свальбард. Этот регион находится между материковой частью Норвегии и Северным полюсом. Он известен, прежде всего, своей дикой природой, отсутствием человеческого влияния на неё и огромным количеством оленей с белыми медведями.

В немецкой компании-организаторе круиза Hapag Lloyd Cruises уточнили, что на острове были двое мужчин, которые занимались экскурсиями и охраной белых медведей. Одни из них подвергся нападению и получил сильные ранения головы. В результате животное было убито в целях самообороны.

Пострадавший был доставлен в ближайший город, где сейчас и проходит лечение. Раненный белым медведем мужчина находится в очень тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.

В круизной компании добавили, что каждое судно обязано иметь на борту спецперсонал, который, знает, как вести себя с полярными убийцами в случае опасности.

Данный инцидент связан с тем, что белые медведи стали более активны. Животные буквально привыкают к людям и перестают их бояться. Поэтому белые медведи стали не только ближе подходить к людям, но и нападать на них.