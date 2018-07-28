Рой шершней убил мужчину в Днепре

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Двое пенсионеров спокойно шли по тропинке, как вдруг на них напало огромное количество насекомых.

В субботу, 28 июля, в Днепре рой шершней напал на двух мужчин. Известно, что один из них скончался на месте, ему было 72 года, а второго мужчину госпитализировали. Состояние пострадавшего пока выясняется.

Чем обусловлено такое агрессивное поведение, неизвестно, но скорее всего мужчины случайно набрели на осиное гнездо, которое и вызвался защищать целый рой, а вследствие этого убил пенсионера. Порой человек, сам того не замечая, становится пассивным агрессором в личном пространстве шершней и они расценивают это как угрозу всему улью. Стоит запомнить и быть более внимательными - если шершень напал, значит на то была причина.

Нападение шершней на людей нередкое явление, но чаще всего человек отделывается лишь отеком мягких тканей, смертельные случаи являются редкостью. Но стоит знать, чем ближе был укус к головному мозгу, тем опаснее для жизни и здоровья.