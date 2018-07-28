Эксперт рассказал, кого солдаты США боялись больше японцев во времена ВОВ

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Камикадзе Имперской армии был не так страшен для военнослужащего Штатов, как огромный морской монстр, поджидающий пищу возле тонущего корабля или самолета, твердят историки.

Солдатам ВМС США во времена Второй мировой войны приходилось летать теплыми водами Тихого океана едва ли не каждый день. Рискуя попасть под обстрел, летчики думали только о том, как не упасть в мутные воды, скрывавшие кровожадных акул. В определенный момент страх американских военнослужащих перерос в масштабную панику, пресечением которой занимались высокопоставленные лица в Белом доме.

«Кого солдаты США боялись больше японцев во времена ВОВ, так это огромных подводных монстров. Вашингтон не имел ни одного документально подтвержденного случая нападения акул на моряков или летчиков, однако ему все равно пришлось изобретать репеллент», - рассказал эксперт.

Инженеры-химики протестировали на собаках и маленьких акулах около 100 потенциально отпугивающих морских монстров веществ. Ученые США выводили репелленты на всем подряд: от кедровых масел до никотина. Желаемого результата удалось достичь с помощью смеси сульфата меди и малеиновой кислоты.

Позднее эксперты установили, что акул больше привлекают другие морские существа, затем идут крупные трупы, включая человеческие, и только потом морской монстр смотрит на живых людей.